Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 11.12 04 luglio 2018 - 11:12

L'Isis ha affermato che il figlio del suo leader, Abu Bakr al-Baghdadi, è stato ucciso in Siria in combattimento contro le truppe governative di Damasco.

L'annuncio è apparso sull'agenzia dello Stato islamico, che mostra una foto del giovane, con in mano un fucile, e lo identifica come Huthaifa al-Badri. Non viene precisato quando sia stato ucciso, ma solo che era un "combattente d'élite", caduto mentre difendeva una centrale elettrica dall'attacco di truppe siriane e russe in provincia di Homs.

Huthaifa al-Badri, figlio di al-Baghdadi, "è stato ucciso mentre affrontava gli alawiti e i russi nei pressi di una centrale termica nella regione di Homs", si legge nel comunicato apparso sui social media della piattaforma Aamaq, nota per diffondere notizie dell'Isis.

Neuer Inhalt Horizontal Line