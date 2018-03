Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2014 17.24 14 settembre 2014 - 17:24

Il segretario di Stato Usa John Kerry ha affermato che gli Stati Uniti sono "in guerra" contro l'Isis, così come sono in guerra con al Qaida, e ha allo stesso tempo ribadito che gli Usa non hanno alcuna intenzione di coordinarsi con il regime siriano.

"Non ci coordineremo con la Siria", ha detto nel corso di una intervista alla Face the Nation della Cbs, aggiungendo che "certamente" in caso di raid aerei in territorio siriano gli Usa agiranno in modo da prevenire interferenze da parte del regime siriano.

Kerry ha aggiunto che gli Usa "si accerteranno che non stiano per fare cose di cui potrebbero poi pentirsi". Tuttavia, ha detto Kerry, "non ci coordineremo...faremo ciò che non hanno fatto loro, che hanno avuto molte opportunità di fare, cioè affrontare l'Isis e indebolirlo ed eliminarlo come minaccia".

Neuer Inhalt Horizontal Line