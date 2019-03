Il marito olandese di Shamima Begum - la sposa dell'Isis britannica 'pentita' che fuggì in Siria a 15 anni nel 2015 - ha detto alla Bbc di voler tornare a casa. Immagine d'archivio.

Il marito olandese di Shamima Begum - la sposa dell'Isis britannica 'pentita' che fuggì in Siria a 15 anni nel 2015 - ha detto alla Bbc di voler tornare a casa, in Olanda, e vuole sua moglie con lui.

Yago Riedijk e Shamima Begum si sposarono pochi giorni dopo che la ragazza era entrata in territorio controllato dall'Isis. Riedijk ha 27 anni e si trova in un centro di detenzione curdo nel nord-est della Siria.

Alla Bbc ha ammesso di aver combattuto per l'Isis, ma ha detto che adesso vuole tornare a casa con sua moglie e il loro neonato. Se rientra in Olanda va incontro a una possibile condanna a sei anni di prigione per aver fatto parte di un'organizzazione terroristica.

