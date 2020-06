Soldati statunitensi in Iraq (archivio)

La Coalizione internazionale anti-Isis e le forze curdo-siriane hanno lanciato nelle ultime ore una vasta operazione anti-terrorismo in diverse località della Siria nord-orientale e orientale.

L'azione avviene in corrispondenza con una campagna militare anti-Isis condotta dalle forze irachene e dalle milizie filo-iraniane irachene nelle limitrofe regioni dell'Iraq occidentale.

Media siriani e iracheni, citando fonti della Coalizione e dei vertici militari curdo-siriani e iracheni, riferiscono delle due operazioni in corso, coordinate dalla Coalizione internazionale creata nel 2014 e da allora guidata dagli Stati Uniti nelle regioni siriane di Hasake e Dayr az Zor e in quelle irachene di Anbar, Ninive, Kirkuk.

Circa 20mila unità partecipano tra la Siria e l'Iraq alle operazioni anti-Isis in corso in queste ore e che si protrarranno per giorni.

