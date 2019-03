La Svezia propone di istituire un tribunale internazionale per giudicare i foreign fighter dell'Isis. A parlare dell'iniziativa è stato il ministro dell'Interno Morgan Johansson, arrivando al Consiglio Ue.

L'idea ha già riscosso sostegno, stamani, ad una colazione dei Paesi scandinavi (ospitata dalla Norvegia, a cui hanno preso parte i ministri di Svezia, Finlandia e Danimarca), a margine del Consiglio. La proposta sarà rilanciata anche al tavolo dei ministri, dove è prevista una discussione sul terrorismo.

"Vedo grandi vantaggi se possiamo perseguire chi ha commesso crimini di guerra, nella regione. Dopo il conflitto nella ex Jugoslavia era stato stabilito un tribunale in Europa, e dopo il genocidio in Ruanda uno era stato stabilito in Africa, questa è una situazione in cui credo che potremmo usare lo stesso modello", ha spiegato Johansson, senza indicare tuttavia in quale Paese dovrebbe sorgere il tribunale.

"I ministri dei Paesi nordici responsabili per la sicurezza hanno concordato che gestire questi casi là dove sono avvenuti e stabilire un tribunale internazionale che prenda in seria considerazione i diritti umani e i diritti dei bambini sarebbe la soluzione migliore", ha affermato il ministro dell'Interno finlandese Kai Mykkanen, emergendo dalla riunione ospitata dalla Norvegia (membro Schengen).

