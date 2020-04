Ventotto passeggeri di un traghetto risultano dispersi dopo essere stati sbalzati dall'imbarcazione nelle acque delle Isole Salomone a causa del mare grosso provocato dal ciclone Harold, che si è abbattuto sullo Stato dell'Oceania nelle prime ore di questa mattina.

Secondo quanto riporta il Guardian, il traghetto - il MV Taimareho - viaggiava dalla capitale Honiara al porto di West Are Are nella provincia di Malaita. Si trattava di un viaggio charter organizzato da un parlamentare locale nell'ambito dei piani d'emergenza contro il coronavirus, ovvero per riportare i cittadini nei loro villaggi.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in queste ore, ma sono ostacolate dalla scarsità delle risorse legata alla crisi. Ad esempio, è impossibile usare l'elicottero in dotazione alla protezione civile del Paese, poiché il secondo pilota è in quarantena.

