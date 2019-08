Attimi di tensione a Sderot, in Israele (foto d'archivio)

Tre razzi sono stati lanciati questa sera da Gaza verso le comunità israeliane attorno alla Striscia, compresa la cittadina di Sderot, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme.

Secondo l'esercito, due dei razzi sono stati intercettati dall'Iron Dome, il sistema di difesa antimissili.

Proprio oggi a Gaza, controllata da Hamas, sono stati distribuiti i fondi stanziati dal Qatar per aiutare le 100milq famiglie bisognose della Striscia, in base agli accordi raggiunti indirettamente per la tregua con Israele.

Ci sono stati anche attimi di panico a Sderot, dove si teneva un festival musicale all'aperto quando sono risuonate le sirene d'allarme antimissili. Gli spettatori si sono lanciati a terra mentre il cielo veniva illuminato dall'esplosione dei due razzi lanciati da Gaza e intercettati dall'Iron Dome.

La polizia - secondo i media - ha poi fermato il festival allontanando centinaia di partecipanti.

