Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 11.49 22 giugno 2018 - 11:49

Jared Kushner si trova in Israele (foto d'archivio)

Jared Kushner, genero e consigliere del presidente americano Donald Trump, è arrivato in Israele, insieme all'inviato speciale Jason Greenblatt, per promuovere il Piano di pace tra palestinesi e israeliani a cui sta lavorando l'amministrazione Usa.

Secondo i media, Kushner e Greenblatt - che prima sono stati già in Giordania, Egitto, Arabia Saudita e Qatar - hanno subito incontrato il premier Benyamin Netanyahu. Non vedranno però esponenti palestinesi.

Secondo varie indiscrezioni, nell'ottica di facilitare il Piano e allentare le tensioni, Kushner e Greenblatt intendono rilanciare l'idea di aiuti finanziari ed economici a Gaza. In particolare nei campi dell'energia (con centrali), dell'acqua, dell'inquinamento, del commercio e dell'industria per un importo complessivo di 1 miliardo di dollari.

L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) tuttavia ha già commentato in maniera negativa le indiscrezioni: gli Usa - ha denunciato Saeb Erekat - stanno cercando di trasformare il dossier palestinese da politico a "questione umanitaria" mutando i diritti nazionali in "progetti umanitari".

