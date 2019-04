Il bambolotto che ritrae Benjamin Netanyahu con la corona in testa...

Un bambolotto gigante imbottito con le fattezze del premier Benyamin Netanyahu, e una corona in testa, è stato posto per protesta a Piazza Habima, pieno centro di Tel Aviv, a due giorni del voto del 9 aprile.

L'oggetto di pezza - collocato ai piedi della statua dell'artista Menashe Kadishman che troneggia nella piazza - ripete ossessivamente alcune parti dei discorsi del premier su "il governo della destra in pericolo" o "i media" di sinistra". Al lato una cassetta per le offerte con la parola "Grazie. Per coprire le spese".

Autrici dell'opera due studentesse di animazione di Sderot, cittadina bersagliata dai razzi di Hamas, che hanno motivato la protesta per l'incapacità di Netanyahu di assicurare sicurezza alle comunità israeliane attorno alla Striscia.

