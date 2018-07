Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 8.36 03 luglio 2018 - 08:36

La Knesset ha approvato la legge che congela dalle tasse raccolte da Israele per l'Autorità nazionale palestinese (Anp) la somma che essa paga ai detenuti di sicurezza palestinesi nelle carceri israeliane e alle famiglie di quelli uccisi durante attacchi terroristici.

La legge - che come è stato spiegato ha l'obiettivo di far comprendere all'Anp che "il terrorismo non paga" - è stata approvata in maniera bipartisan con 87 voti a favore e 15 contrari, in gran parte dei partiti arabi.

Secondo le stime, l'Anp ogni anno trasferisce circa 333 milioni di dollari (330 milioni di franchi) ai detenuti di sicurezza e alle loro famiglie, ovvero il 7% del budget dell'Anp.

