Decine di migliaia di persone hanno partecipato a Tel Aviv una manifestazione indetta dal maggior partito di opposizione - Blu-Bianco' di Beny Gantz - per protestare contro il premier Benyamin Netanyahu.

Una iniziativa, hanno accusato, motivata anche da un suo possibile beneficio personale essendo esposto al rischio di una incriminazione.

''C'è chi cerca di sostituire il potere del popolo con un potere personale - ha affermato Gantz, riferendosi a Netanyahu. - C'è chi cerca di condizionare una intera Nazione ai propri interessi personali. Ora la lotta e' per il carattere e per la identita' di Israele, e' una lotta per la nostra casa''.

Alla manifestazione hanno aderito quasi tutti i partiti di opposizione, compresa la lista araba a base comunista. Molti dimostranti indossavano fez (turbanti turchi) e scandivano slogan contro il tentativo da loro attribuito a Netanyahu di emulare la politica di Tayyep Erdogan in Turchia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !