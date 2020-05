"Netanyahu è un criminale, un mascalzone, un ladro. Sarà mandato in prigione a lungo". L'accusa al premier arriva da un altro primo ministro, seppur del passato, che ha scontato 2 anni di carcere: Ehud Olmert.

In un'intervista alla Radio Militare Olmert ha lanciato una serie di accuse sia al premier sia alla sua famiglia con la quale - ha sottolineato dovrebbe "andare in terapia". Poi ha osservato che gli attacchi di Netanyahu - che ieri ha preso parte alla prima udienza del processo a suo carico a Gerusalemme - alla magistratura ieri prima di entrare in Tribunale gli hanno ricordato "don Corleone nel 'Il Padrino'".

