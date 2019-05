Hanno subito attacchi e gravi insulti migliaia di partecipanti a Tel Aviv a un evento israelo-palestinese in cui congiunti di caduti di ambo le parti hanno commemorato assieme i loro cari. Fra le persone aggredite verbalmente vi è stata anche Fania Oz-Salzbeger.

È la figlia dello scomparso romanziere Amos Oz, un fautore della riconciliazione israelo-palestinese. Verso i partecipanti alla manifestazione, scrive oggi Fania Oz su twitter, da parte di un centinaio di contestatori di estrema destra sono volati insulti come: ''Peccato che Hitler non vi abbia sterminato''. A lei, personalmente, è stato urlato: ''Possa morirti tuo nipote, prostituta'' e anche: ''Bisognerebbe impiccarti in piazza''. Il servizio d'ordine, aggiunge, ha impedito che avvenissero aggressioni fisiche.

Nei giorni scorsi il premier e ministro della difesa israeliano Benyamin Netanyahu aveva cercato di impedire la partecipazione dei palestinesi, ma poi la Corte suprema l'ha autorizzata. Su twitter il figlio del premier, Yair, ha commentato che i partecipanti all'evento sono ''malati di mente''.

