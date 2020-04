Con 2248 schede a favore e 1219 contro il Congresso del partito laburista israeliano ha approvato stasera - con un voto mediante computer - l'ingresso nel governo di emergenza paritetico formato da Benyamin Netanyahu (Likud) e da Benny Gantz (Blu Bianco).

Il leader del partito Amir Peretz ha ringraziato della fiducia garantita alla sua linea politica ed ha assicurato che i laburisti "sapranno imprimere al nuovo governo una impostazione economica di stampo social-democratico".

Secondo gli accordi Peretz sarà ministro per l'economia ed il suo compagno di partito Yitzhak Shmuli sarà ministro per l'assistenza sociale. Alla Knesset i laburisti dispongono di 4 seggi su 120. Tuttavia ancora non è noto se due deputati che si oppongono totalmente all'accordo di governo rispetteranno l'esito del voto odierno.

