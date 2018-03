Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Ripetuti tentativi che sarebbero stati intrapresi da Benyamin Netanyahu per accrescere il controllo sui media sono stati denunciati oggi dalla stampa israeliana mentre la polizia sta procedendo nelle indagini su un 'Dossier 4000' che rischia di coinvolgere il premier.

Riguarda gli intricati rapporti fra la compagnia monopolistica dei telefoni Bezeq, il sito di aggiornamenti giornalistici Walla e il ministero delle comunicazioni in un periodo in cui è stato gestito ad interim dallo stesso premier.

Il sospetto è che, in cambio di benefici da parte del ministero al maggiore azionario della Bezeq, questi abbia assicurato a Netanyahu una copertura lusinghiera su Walla. Ieri la polizia ha compiuto alcuni arresti nel suo entourage e, secondo Israel Ha-Yom, "è prevedibile che il premier sarà interrogato per il Dossier 4000".

In precedenza la polizia aveva consigliato di incriminare Netanyahu per corruzione per il Dossier 1000 (regali di valore da uomini d'affari) e per il Dossier 2000: il tentativo, poi rientrato, di influenzare a suo favore la linea editoriale di Yediot Ahronot in cambio di una riduzione della tiratura del concorrente Israel ha-Yom.

