Hanno destato indignazione nel mondo ebraico le immagini giunte dalla città belga di Aalst (presso Bruxelles) - secondo quanto riferisce la televisione pubblica israeliana - dove il carnevale è stato festeggiato domenica.

L'evento è stato celebrato con una parata di carri in cui spiccavano le "immagini grottesche" di ebrei ortodossi: sia con grandi raffigurazioni in cartapesta, sia con attori in maschera che danzavano. Secondo testimoni, sui loro carri si potevano notare sacchi di monete.

Quelle immagini, secondo l'emittente, ricordavano da vicino "le pagine del Der Sturmer", il settimanale antisemita che era pubblicato nella Germania nazista. Alcune organizzazioni ebraiche hanno già protestato per la parata carnevalesca di Aalst.

La televisione israeliana rileva da parte sua che dal 2010 questo evento annuale viene consigliato dall'Unesco.

