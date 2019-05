Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è arrivato ad Amman per incontrare il monarca hashemita Abdallah.

In arrivo dal Marocco, Kushner - secondo i media - discuterà con il re giordano il seminario di giugno a Manama, in Bahrein, focalizzato sugli aspetti economici del Piano di pace di Trump.

Finora la Giordania non ha deciso di accettare l'invito a Manama, boicottato invece dai palestinesi che ne hanno denunciato la mancanza di impostazione politica. Kushner - secondo le stesse fonti - spera di portare la Giordania al seminario in Bahrein. Domani l'inviato di Trump arriverà in Israele per incontrare il premier Benjamin Netanyahu.

Neuer Inhalt Horizontal Line