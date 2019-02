Ancora minacce di crisi tra Israele e Polonia sulla Shoah dopo che le affermazioni di oggi del neo ministro degli affari esteri Yisrael Katz secondo cui "ci sono stati molti polacchi che hanno collaborato con i nazisti"

Parole che non sono piaciute al suo omologo di Varsavia Jacek Czaputowicz il quale, secondo i media, sta pensando di cancellare il suo arrivo oggi in Israele per partecipare ad una riunione dei leader dei paesi di Vinegrad.

Già ieri il premier Mateusz Morawiecki aveva informato Benyamin Netanyahu che lui non avrebbe partecipato al vertice dopo le affermazioni attribuite da Varsavia al premier israeliano - e da lui smentite - sulle complicità polacche nella Shoah. Oggi le dichiarazioni di Katz sembrano aver riacceso la questione. "Sono un figlio di sopravvissuti alla Shoah - ha detto in tv - mai dimenticheremo.". L'ambasciatore polacco in Israele Marek Magierowski ha condannato le parole di Katz come "infelici e razziste".

