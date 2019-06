Un governo di emergenza nazionale che includa il Likud ed il partito centrista 'Blu-Bianco' di Benny Gantz: questa la proposta lanciata dall'ex ministro della difesa Avigdor Lieberman (leader del piccolo partito di destra laica Israel Beitenu).

Lieberman vuole così superare lo stallo fra i due maggiori partiti di Israele che a maggio ha causato lo scioglimento anticipato della legislatura e che potrebbe tornare a manifestarsi anche dopo le politiche del 17 settembre prossimo.

Secondo Lieberman, Israele ha bisogno assoluto di un governo che assicuri la massima stabilità per affrontare sia le minacce di sicurezza lungo i suoi confini sia le difficoltà economiche che si profilano all'orizzonte.

Negativa la prima reazione di un anonimo dirigente del Likud, citato dai media, secondo cui in questo modo Lieberman cerca in effetti di defenestrare il premier Benyamin Netanyahu per un risentimento di carattere personale.

