Il Likud del premier Benjamin Netanyahu è il primo partito israeliano, con 36 seggi. È il nuovo assetto che esce dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del voto del 9 aprile da parte del Comitato centrale elettorale dopo le verifiche finali.

Il passaggio di un seggio al Likud - che così scavalca 'Blu-Bianco' di Benny Gantz fermo a 35 deputati - avviene a spese del partito religioso 'Torah-Unita' che scende da 8 a 7.

Eguale anche il peso delle coalizioni: 65 deputati (su 120 alla Knesset) per quella di destra, guidata da Netanyahu, e 55 per quella di centro sinistra. Confermata anche l'esclusione di 'Nuova Destra' degli attuali ministri Naftali Bennett e Ayelet Shaked, che non ha superato il quorum di sbarramento del 3,25%.

