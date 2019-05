Non c'è intesa per il prossimo governo e Israele potrebbe tornare al voto. Lo ha fatto capire, secondo i media, il premier Benyamin Netanyahu in un incontro con i membri del Likud, il suo partito, svoltosi stasera a porte chiuse.

La ragione risiede nel fatto che "Israele casa nostra" guidato dal leader nazionalista laico Avigdor Lieberman non intende rinunciare alle sue richieste di applicazione integrale della legge sulle nuove regole per la leva degli studenti ortodossi, avversata invece dai partiti religiosi. Lieberman dispone di cinque seggi, indispensabili per Netanyahu.

L'impasse attuale è in assoluta controtendenza con le notizie filtrate fino ad ora che davano invece un avvicinamento, seppur lento, tra le posizioni. Le stesse fonti riferiscono anche di frenetici contatti tra le parti per evitare il peggio. Tra l'altro il 29 magio scadono le ulteriori due settimane di tempo concesse dal presidente Reuven Rivlin a Netanyahu per formare il governo.

