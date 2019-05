Persuaso che le probabilità di formare un nuovo governo siano esigue, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ottenuto l'assenso del suo partito Likud a presentarsi ad elezioni anticipate assieme al partito centrista Kulanu del ministro delle finanze Moshe Kahlon.

''La cooperazione passata - ha affermato oggi Netanyahu - ci ha consentito di aver il sopravvento sui media e sulla sinistra. Ora andiamo assieme, e vinceremo''.

Il Likud sta ancora cercando un'intesa con l'ex ministro della difesa Avigdor Liberman (leader del partito radicale di destra Israel Beitenu) per formare un nuovo governo. Ma nella notte di domani scadrà il termine concesso a Netanyahu dal capo dello Stato Reuven Rivlin.

Se dunque entro domani sera non avrà firmato un accordo con Lieberman il Likud presenterà subito alla Knesset, in seconda e terza lettura, la legge per lo scioglimento anticipato della legislatura. In quel caso, dopo le politiche del 9 aprile, Israele tornerebbe a votare il 17 settembre.

