"Una persecuzione politica, una campagna di caccia alle streghe per abbattere il governo della destra". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu rispondendo all'annuncio dell'Avvocato generale Avichai Mandelblit che ha dato parere favorevole alla sua incriminazione.

"Obiettivo - ha spiegato il premier - è quello di influenzare le elezioni. Ogni cittadino deve capire che l'intento è di abbattere la destra e portare su la sinistra con la distribuzione al pubblico di accuse ridicole. State tranquilli, supererò tutto".

"Si distribuiscono al pubblico - ha continuato il leader del Likud in un discorso trasmesso dalla tv - ricostruzioni ridicole. Anche se sanno che questo castello di carte crollerà. Ci sono state pressioni interminabili su Mandelblit perché dicesse che sta considerando di incriminarmi". "Oggi - ha continuato - è successa una cosa grave: per la prima volta nella storia di Israele si avvia un'audizione prima delle elezioni".

Il premier ha poi denunciato - mentre la voce si incrinava - che "in questa campagna di caccia non hanno avuto remore di nessun tipo: hanno versato il sangue di mia moglie, perseguitato mio figlio. Abbiamo trascorso tre anni infernali".

"State tranquilli - ha proseguito - ho intenzione di restare al vostro servizio ancora a lungo come primo ministro". Infine ha detto che quando si misurerà con "i collaboratori di giustizia, il castello di carte crollerà. Non ci sarà nulla, perché non c'è nulla".

