"Nessuno di voi verrà sradicato dalla propria casa": lo ha assicurato oggi il premier e ministro della difesa Benyamin Netanyahu agli abitanti dell'avamposto di Netiv ha-Avot, presso Betlemme in Cisgiordania.

"C'è chi pensa che per ottenere la pace con gli arabi noi dobbiamo sradicarci dalla nostra terra. Questo - ha proseguito - è il modo sicuro per ottenere l'opposto del sogno".

"Per quanto dipende da me - ha concluso il premier, a poche settimane dalle elezioni politiche del 9 aprile - nessun insediamento sarà sradicato. Non ci sarà uno stop agli insediamenti, anzi sarà proprio al contrario". Per dare maggior peso alle proprie parole Netanyahu ha piantato un albero vicino alle case del piccolo avamposto.

