Israele: Netanyahu parte per visita storica in Brasile

Il premier israeliano volerà in Brasile per una "visita storica" (foto d'archivio)

Il premier israeliano e ministro della difesa Benyamin Netanyahu parte in serata per il Brasile in quella che il suo ufficio ha definito "una visita storica" in cui incontrerà il presidente eletto Jair Bolsonaro e parteciperà alla cerimonia del suo insediamento.

Netanyahu, aggiunge il suo ufficio, incontrerà inoltre i ministri degli esteri e della difesa del Brasile, nonché il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, il presidente del Cile Sebastian Pinera, il presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernandez e altri dirigenti. In programma anche un incontro con la comunità ebraica locale.

Secondo la stampa israeliana Netanyahu - che è accompagnato dalla moglie Sara e da uno dei figli, Yair - resterà in Brasile fino a martedì.

Neuer Inhalt Horizontal Line