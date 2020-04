Si è concluso per ora con un nulla di fatto l'incontro di oggi tra Benny Gantz e Benyamin Netanyahu per la formazione di un governo di emergenza nazionale.

Lo hanno annunciato le rispettive delegazioni di Blu-Bianco e del Likud spiegando che i due leader torneranno a rivedersi domani sera, alla fine della festa della Pasqua ebraica.

L'appuntamento cadrà a poche ore dal termine dell'incarico di Gantz che scade alla mezzanotte (ora locale) di domani secondo la proroga di 48 ore concessa ieri sera in extremis dal presidente Reuven Rivlin.

In un comunicato congiunto le parti non danno dettagli sull'esito del confronto ma si limitano a dire che Gantz e Netanyahu "si incontreranno di nuovo dopo la festa con l'obiettivo di raggiungere un'intesa sull'istituzione di un governo di emergenza nazionale". A quanto pare, almeno in questa fase, non sembra essersi ancora sbloccato il confronto.

Uno dei nodi principali riguarda l'alternanza alla premiership se Netanyahu dovesse essere bloccato dalla Corte Suprema, come deputato incriminato, nella carica di primo ministro.

