La navicella israeliana 'Bereshit' (In principio) alla sua partenza dal suolo di Cape Canaveral, in Florida.

All'ora prevista, le 3.45 della notte scorsa in Israele, la navicella israeliana 'Bereshit' (In principio) si è staccata dal suolo di Cape Canaveral, in Florida, per cominciare il suo viaggio verso la luna.

Se tutto andrà bene, 'Bereshit' sarà la più piccola (160 chili con il propellente) e meno costosa capsula ad atterrare sul satellite della terra. E inserirà Israele tra le quattro superpotenze lunari insieme a Usa, Russia e Cina.

Nella sede delle Industrie Aerospaziali israeliane il premier Benyamin Netanyahu e la moglie Sarah hanno assistito, insieme a 500 impiegati e famiglie, allo storico lancio della navicella che a bordo porta una copia della Torah, il Vecchio Testamento ebraico. "Questo - ha detto Netanyahu - è un momento di grande orgoglio. Un grande passo per Israele e per la sua tecnologia".

