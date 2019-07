Centinaia di israeliani di origine etiope si sono radunati nella Piazza Rabin di Tel Aviv in una ulteriore manifestazione di protesta contro discriminazioni di cui affermano di essere vittime da parte delle istituzioni.

Ad innescare le proteste, la settimana scorsa, era stata la morte di un ragazzo di origine etiope - Solomon Taqeh, 18 anni - raggiunto da un proiettile sparato da un agente di polizia durante una rissa. Secondo la polizia si è trattato di una morte accidentale perché Taqeh sarebbe stato colpito da un frammento del proiettile, rimbalzato sul terreno. Ma la famiglia di Taqeh respinge questa versione ed esige un processo in tempi brevi dell'agente, che è ora sotto scorta perché minacciato di morte.

La settimana scorsa le manifestazioni di protesta inscenate dagli ebrei di origine etiope ('Beta Israel', o 'Falasha') hanno paralizzato per ore il traffico stradale. Oggi la polizia ha annunciato che non consentirà nuove violenze. Ma un leader della protesta, Avi Yalou, ha avvertito che la lotta sarà invece inasprita se le autorità non accoglieranno una serie di richieste che sono state avanzate.

