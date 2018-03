Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 marzo 2018 - 11:42

Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato l'uomo ritenuto responsabile dell'attacco terroristico che portò lo scorso febbraio alla morte del rabbino Itamar Ben Gal ad una fermata di autobus nei pressi dell'insediamento ebraico di Ariel in Cisgiordania.

Lo ha annunciato lo Shin Bet (la sicurezza interna di Israele) al termine di una lunga caccia all'uomo durata più di un mese. Abed al-Karim Assi (19 anni) è stato arrestato nella città palestinese di Nablus insieme a altri sospetti in un'operazione congiunta tra polizia, esercito e Shin Bet.

Ben Gal (29 anni), padre di 4 figli, è stato accoltellato a morte lo scorso 5 febbraio in un attacco mentre aspettava l'autobus: il suo assassino - come mostrano le immagini di un video diffuso in rete - dopo essere sceso da un taxi si era avventato contro di lui colpendolo più volte. Poi si era dileguato.

