Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 13.51 09 luglio 2018 - 13:51

Slitta a ottobre il processo di Sarah Netanyahu, moglie del premier israeliano Benjamin, che sarebbe dovuto cominciare il 19 luglio. Lo ha deciso il Tribunale di Gerusalemme accogliendo una richiesta dell'avvocato della difesa Yossi Cohen impegnato in un'altra causa.

Il giudizio - che vede Sarah Netanyahu sospettata, insieme ad altri, di frode e abuso di potere per aver addebitato allo Stato spese per circa 85 mila euro per la gestione della Residenza ufficiale del premier a Gerusalemme - è stato fissato per il 7 ottobre.

Neuer Inhalt Horizontal Line