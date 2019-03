Il premier israeliano Benyamin Netanyahu non avrebbe più la maggioranza in parlamento se le elezioni si svolgessero oggi.

Lo hanno rilevato sondaggi condotti dalla televisione pubblica Kan e dalla tv commerciale Canale 13 dopo la decisione preliminare dell'Avvocato generale di Stato di incriminarlo per frode e corruzione, anche se ancora può beneficiare di una audizione.

Al momento attuale, secondo questi sondaggi, i partiti di centro-destra che sostengono Netanyahu dispongono di 59 seggi in parlamento e quelli di centro-sinistra di 61.

Il partito centrista 'Blu-Bianco' di Benny Gantz ottiene in questi sondaggi 36-37 seggi, mentre il Likud ne riceve 29-30. Il 36 per cento delle persone interpellate da Kan hanno detto che Netanyahu dovrebbe dimmettersi già oggi. Il 32 per cento pensano che dovrebbe farsi da parte solo se, dopo la audizione, la sua incriminazione fosse confermata.

