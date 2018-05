Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il tribunale distrettuale di Haifa ha rilasciato oggi una ventina di arabi israeliani fermati venerdì durante una manifestazione a favore della popolazione di Gaza che è stata dispersa con la forza dalla polizia israeliana perchè svoltasi senza permesso.

Nel frattempo sulla stampa infuriano le polemiche per il ferimento nel corso di quegli incidenti di Jafer Farah, il direttore della Ong umanitaria Mosawa che ha avuto un ginocchio spezzato mentre era in stato di fermo. In un'intervista alla radio militare Farah ha detto di aver ricevuto un calcio alla gamba da un agente mentre era in un commissariato. La polizia ha aperto un'indagine per verificare la fondatezza di queste accuse.

Altre polemiche riguardano il comportamento del leader della Lista araba unita Ayman Odeh che venerdì, nell'ospedale di Haifa dove era ricoverato Farah, ha avuto un alterco con un agente di polizia. Deputati di Destra chiedono che il parlamento adotti provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

