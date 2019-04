Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è dimostrato prudente sull'esito delle elezioni legislative del 9 aprile in Israele, prevedendo un voto "serrato" tra Benjamin Netanyahu e il suo principale rivale Benny Gantz, entrambi definiti "brave persone".

"Chi vincerà la corsa? Non lo so", ha detto il tycoon parlando alla riunione annuale della Republican Jewish Coalition a Las Vegas. "Sono due uomini perbene, ma io ero al fianco del premier alla Casa Bianca per il riconoscimento della sovranità di Israele" sulla parte del Golan occupato dallo stato ebraico, ha aggiunto.

Una mossa, il riconoscimento, che molti hanno letto come un aiuto a "Bibi". In ogni caso, ha proseguito, "l'incredibile legame tra Stati Uniti e Israele non sarà mai più forte di come è ora".

Trump ha evocato anche il piano di pace Usa per il Medio Oriente, un dossier trattato dal genero-consigliere Jared Kushner (di fede ebraica). "Se non riescono a farlo, nessuno ci riuscirà", ha assicurato. I palestinesi finora hanno rifiutato il ruolo di mediatore dell'amministrazione Trump.

Neuer Inhalt Horizontal Line