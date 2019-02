Il Likud di Benjamin Netanyahu rischia di essere sconfitto alle elezioni politiche del 9 aprile se dovesse affrontare una lista centrista unita e se al tempo stesso si presentassero in ordine sparso alcuni partiti legati alla destra nazionalista.

Lo ha rilevato un sondaggio curato dal quotidiano Israel ha-Yom.

Secondo il giornale una lista centrista unita (guidata congiuntamente dal generale della riserva Benny Gantz e dal leader laico Yair Lapid) otterrebbe 35 dei 120 seggi della Knesset, sei più del Likud.

In questo caso i laburisti di Gabbay scomparirebbero dalla Knesset (per la prima volta nella storia di Israele) ma anche alcune liste della destra nazionalista non riuscirebbero a ottenere il numero minimo di seggi (quattro) per garantirsi l'ingresso in parlamento. Questo sviluppo indebolirebbe ulteriormente il Likud, secondo Israel ha-Yom. Nel frattempo i contatti fra Gantz e Lapid proseguono, ma finora non risulta ci sia una intesa per una piattaforma politica comune.

