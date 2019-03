Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e ha così iniziato una visita di quattro giorni in Israele durante la quale firmerà diversi accordi di cooperazione.

Al suo arrivo - dove era ad attenderlo il premier Benyamin Netanyahu - Bolsonaro ha esordito con alcune parole in ebraico. Lo scorso dicembre Netanyahu si era recato in Brasile per partecipare al suo insediamento nella carica di presidente. Bolsonaro restituisce ora la visita in quello che, secondo la stampa locale, è un momento molto particolare: ossia nella imminenza delle politiche in cui Netanyahu cerca di ottenere una rielezione.

Bolsonaro, oltre a diversi colloqui con Netanyahu, ha in programma una visita al Museo dell'Olocausto Yad Vashem, nonché incontri con esponenti del high tech israeliano e con la comunità di ebrei originari del Brasile.

