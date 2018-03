Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 ottobre 2014

L'ambasciatore svedese in Israele è stato convocato per domani al ministero degli esteri israeliano per protesta contro la decisione della Svezia di riconoscere lo Stato di Palestina.

"Il primo ministro Lofven - ha detto il capo della diplomazia israeliana Avigdor Lieberman, citato dai media - deve capire che nessuna dichiarazione o mossa da parte di un attore esterno può sostituire negoziati diretti tra le parti e una soluzione parte di un accordo complessivo tra Israele e l'intero mondo arabo"

