Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 16.36 16 marzo 2018 - 16:36

Una banca del sangue unica nel suo genere al mondo, perché scavata sotto terra e in grado di funzionare senza rallentamenti anche in situazioni di emergenza, è in fase di costruzione a Ramle su iniziativa dell'equivalente israeliano della Croce Rossa.

Secondo il portavoce dell'organizzazione, Zachi Heller, sarà completata nei prossimi anni ed avrà a disposizione apparecchiature tecnologicamente avanzate per preservare il sangue e proteggerne le qualità. All'interno dell'edificio sarà situato anche anche l'intero campus logistico del Magen David Adom (equivalente israeliano della Croce Rossa), un'organizzazione che annualmente raccoglie 260'000 dosi da donatori civili e militari in tutto Israele.

La realizzazione dell'ambizioso progetto si è resa necessaria per il progressivo invecchiamento delle sue strutture attuali, che da 30 anni operano nell'ospedale Tel ha-Shomer di Tel Aviv.

