Israele in corsa per la Luna

Israele al nastro di partenza nella corsa alla Luna e si prepara a fare da apripista con la prima missione destinata a portare sul suolo lunare il primo veicolo di un'azienda privata.

Il lancio è previsto domani dalla base americana di Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 dell'azienda SpaceX di Elon Musk. E' stato costruito dalla SpaceIL, un'organizzazione no-profit israeliana che ha raccolto 100 milioni di dollari grazie a imprenditori, istituti di ricerca, Industrie Aerospaziali Israeliane (Iai) e Agenzia Spaziale Israeliana (Isa).

Si prevede che la missione possa raggiungere in aprile l'emisfero settentrionale della Luna. Dopo essere stato rilasciato dal Falcon 9, il rover entrerà nell'orbita terrestre percorrendo rotte ellittiche, fino ad arrivare abbastanza vicino alla Luna da essere catturato dalla sua gravità.

Il rover si chiama Beresheet, che in ebraico significa "all'inizio", ed è poco più che una dimostrazione di fattibilità, dal momento che la missione scientifica è semplice e durerà solo un paio di giorni, ma la sua importanza è simbolica: la prima missione israeliana e allo stesso tempo privata su suolo lunare, che potrebbe cambiare l'esplorazione spaziale. I, futuro istituzioni pubbliche e aziende private, come agenzie spaziali e centri di ricerca fino alle compagnie di telecomunicazioni, potrebbero acquistare spazi su veicoli privati per trasportare strumenti sul nostro satellite.

SpaceIL aveva partecipato in passato al Google Lunar X Prize, la competizione spaziale da 30 milioni di dollari iniziata nel 2007 e chiusa nel 2018 senza vincitori. L'azienda sarà quindi la prima, tra i concorrenti di quel concorso, a raggiungere finalmente la Luna. Almeno altre cinque aziende si preparano a seguirla e hanno già in programma un lancio entro il 2021.

Neuer Inhalt Horizontal Line