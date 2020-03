Sono 3916 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri e 197 i morti, 49 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal capo del Dipartimento della protezione civile nel corso di una conferenza stampa a Roma.

In Italia "i guariti sono l'11,28% del totale dei contagiati, i morti il 4,25%", ha aggiunto Borrelli.

"Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati. Per domani sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse", ha proseguito il commissario Borrelli.

