Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 13.19 28 maggio 2018 - 13:19

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha dato all'economista Carlo Cottarelli l'incarico di formare il governo. Lo riferisce il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti.

Cottarelli ha detto di essere "molto onorato di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta". "Il presidente della Repubblica mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni". "Mi presenterò con un programma che in caso di fiducia includa l'approvazione della legge bilancio e poi preveda lo scioglimento del Parlamento ed elezioni nel 2019", ha aggiunto. Il premier incaricato ha assicurato "tempi molto stretti" per la presentazione della "lista dei ministri" al presidente della Repubblica.

Carlo Cottarelli è poi andato a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera Roberto Fico. Successivamente sarà al Senato per presentarsi alla presidente Maria Elisabetta Casellati.

"In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente ed il suo compito è quello dell'ordinaria amministrazione per le elezioni dopo il mese di agosto", ha sottolineato in precedenza l'economista.

E ancora: "Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici". "Il dialogo con la UE in difesa dei nostri interessi è essenziale, deve essere un dialogo costruttivo, nel pieno riconoscimento del ruolo essenziale" dell'Italia, ha detto Cottarelli che ha anche confermato la "continua partecipazione all'area dell'euro".

