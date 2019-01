Italia: a Milano migliaia in piazza contro politiche del governo

Alcune migliaia di persone sono scese in piazza nel centro di Milano per protestare contro le politiche del governo, in particolare contro la manovra di bilancio e il decreto Sicurezza, nell'ambito della manifestazione promossa dal Partito democratico cittadino.

Secondo gli organizzatori erano circa tremila le persone arrivate in piazza della Scala, di fronte al Comune, per dire sì ad un Paese e ad un'Europa più aperti e inclusivi, un po' come insegna il modello Milano portato avanti dalla giunta guidata dal sindaco, Giuseppe Sala, che è intervenuto dal palco insieme ad altri esponenti della politica e del mondo delle associazioni.

