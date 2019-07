Italia: al sud più di un giovane su due non lavora

Al Sud la disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del 51,9%: in pratica più di un giovane meridionale su due non lavora. È quanto emerge dall'analisi Check-up Mezzogiorno di luglio 2019, realizzato da Confindustria e Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno.

Secondo la ricerca i disoccupati totali "sono circa 1 milione e 500mila, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%". Gli occupati sono tornati sotto la soglia dei 6 milioni.

Al sud frena inaspettatamente l'export nei primi tre mesi del 2019, dopo la crescita del 2018 (+5,5%, per un valore complessivo delle merci esportate di circa 50 miliardi di euro).

"A penalizzare le regioni meridionali è soprattutto la flessione dell'export di coke e prodotti raffinati, in diminuzione del 21% rispetto al primo trimestre 2018, solo parzialmente compensata dall'andamento dell'export di mezzi di trasporto (+4,5%), prodotti alimentari (+5,1%) e soprattutto dalla farmaceutica, che mette a segno un lusinghiero +18%", spiega il rapporto.

