Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2018 13.36 24 maggio 2018 - 13:36

Le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo in Italia sono cominciate oggi alle 12 a Montecitorio, sede della Camera dei deputati, e dovrebbero proseguire fino in serata, secondo l'ordine del giorno comunicato stamane.

Mentre il professore 'prende le misure' ai partiti, a cominciare dai più piccoli, si fanno frenetici i contatti tra il Movimento 5 Stelle e la Lega per chiudere sulla squadra di governo.

"Con (Matteo) Salvini e la Lega siamo perfettamente allineati. Stiamo cercando i migliori profili e tra i nomi c'è sicuramente il nome del professor (Paolo) Savona", rassicura il leader del M5S Luigi Di Maio dando conto anche del "lavoro" tra il premier incaricato e il presidente della Repubblica.

Matteo Renzi schiera saldamente il Partito democratico all'opposizione. "Opposizione dura e rigorosa, ma civile. Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse", ha annunciato l'ex premier.

E sulla stessa linea si schiera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Questo governo - ha detto - non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il M5S, sia per i programmi gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani".

