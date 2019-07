Un alpinista polacco è caduto in un crepaccio alla base della parete sud del Breithorn centrale, a 3900 metri di quota, nel massiccio del Monte Rosa in territorio italiano.

L'uomo, riferiscono i soccorritori, si trova a oltre 25 metri di profondità e sopra di lui c'è molta neve dovuta al 'ponte' crollato sotto il suo peso.

In serata le operazioni di ricerca dell'alpinista sono state sospese. Al rientro delle squadre di ricerca è prevista una riunione tecnica per valutare le modalità di prosecuzione delle operazioni. L'allarme è stato dato dai compagni di cordata con cui l'alpinista procedeva legato in conserva.

