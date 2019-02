Sette anarco-insurrezionalisti che avevano contatti anche in Svizzera sono stati arrestati oggi durante un blitz di carabinieri e antiterrorismo nel Trentino, tra Trento e Rovereto, città storicamente culla dell'anarchismo più duro.

Nel loro covo in un bosco stampavano documenti falsi e parlavano attraverso i pizzini, per paura delle microspie. E se anche gli ordigni esplosivi che hanno piazzato negli ultimi due anni non hanno provocato vittime, erano comunque pronti ad uccidere pur di realizzare il loro progetto: sovvertire l'ordine democratico.

In carcere sono finiti Luca Dolce, Roberto Bottamedi, Giulio Berdusco, Agnese Trentin, Andrea Parolari e Nicola Briganti mentre per Marie Antonia Sacha Beranek il giudice per le indagini preliminari (Gip) di Trento Marco La Ganga ha disposto i domiciliari.

Pesanti le accuse: associazione con finalità di terrorismo, possesso e fabbricazione di documenti falsi, fabbricazione, detenzione e porto d'armi ed esplosivi, atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, incendio e danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Neuer Inhalt Horizontal Line