Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 15.22 17 febbraio 2018 - 15:22

"Equitalia va chiusa, non come ha fatto Renzi che ha cambiato solo il nome". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una intervista alla tv salentina Telerama. Rottamazione totale delle cartelle di Equitalia? "Assolutamente sì", risponde.

"Ci sarà da trovare un livello di transazione che vada bene per i contribuenti e anche per lo Stato", aggiunge.

Neuer Inhalt Horizontal Line