Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2018 12.31 24 maggio 2018 - 12:31

Per Berlusconi il "contratto" fra M5S e Lega è "per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l'Italia"

Silvio Berlusconi ha annunciato che il suo partito, Forza Italia, non sosterrà il nuovo governo uscito dall'accordo tra Lega e Cinque Stelle.

"Tale governo non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il Movimento Cinque Stelle, sia per i programmi già annunciati, gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani", scrive l'ex premier in una nota.

"Ne siamo tanto più convinti - aggiunge - dopo aver sentito il prof (Giuseppe) Conte che, nell'accettare l'incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica, ha già annunciato la formula politica e i confini programmatici del suo governo, limitandolo a quel "contratto" fra M5s e Lega che - oltre a non avere alcun valore giuridico - è per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l'Italia e gli italiani, dalle infrastrutture alla giustizia".

