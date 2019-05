Per il leader di Forza Italia il Governo cadrà se la sua formazione facesse un buon risultato domenica

"Questo governo non può andare avanti in Europa abbiamo la maglia nera per gli investimenti e lo sviluppo". Lo afferma il leader di Forza Italia (Fi) Silvio Berlusconi a Corriere Live.

"Gli Italiani, avendo costatato cosa ha fatto questo governo, diano un voto importante a Fi e al centrodestra che può dare vita ad un nuovo governo che può pensare alle urgenze come quella di abbassare le tasse", aggiunge l'ex premier italiano

A chi gli chiede se il governo possa già cadere lunedì, Berlusconi risponde: "su questo non posso dare una risposta io, credo che cadrà se i Cinque stelle avranno un insuccesso e invece ci sarà un buon risultato di Fi".

Il leader di Forza Italia aggiunge: "io preferisco che Mattarella decida per le elezioni magari a settembre. I miei parlamentari che parlano con quelli dell'M5s hanno saputo che molti di loro non vogliono andare a casa e vogliono restare per altri 4 anni prendendo uno stipendio alto senza dover versare 8000 euro al Movimento. Io comunque continuo a preferire nuove elezioni".

