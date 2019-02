Umberto Bossi, il 77enne fondatore della Lega, è stato ricoverato ieri al pronto soccorso dell'ospedale di Varese, dopo aver avuto un malore in casa (foto d'archivio)

Umberto Bossi, il 77enne fondatore della Lega, è stabile, reattivo e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Circolo di Varese.

Per volere della famiglia viene mantenuto riserbo sui particolari di quanto accaduto. Lo ha dichiarato il direttore sanitario dell'ospedale Lorenzo Maggioli.

"Dopo gli accertamenti condotti ieri sera possiamo definirlo stabile e reattivo", ha detto Maggioli, spiegando che "sono in programma ulteriori accertamenti di tipo neurologico per completare la diagnosi". "Vi faremo sapere qualcosa appena avremo ulteriori notizie in merito e con il benestare della famiglia", ha concluso.

