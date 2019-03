Il tempo non ha accorciato le distanze: in Italia la Lega è in pressing per il sì alla Tav, la linea ferroviaria ad alta velocità Torino (I)-Lione (F), il MoVimento 5 Stelle (M5S) è fermo sul no.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ne prende atto dopo aver incontrato i vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (M5S), con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli (M5S). E avoca a sé la mediazione impossibile: compiere "entro venerdì" una scelta ispirata a "razionalità politica" che sia accettabile da entrambi senza aprire una crisi di governo.

Il M5S è in fibrillazione: il sottosegretario Stefano Buffagni dice che se ci sarà il sì è pronto "ad andare a casa". L'esecutivo "non rischia", assicura il premier. Ma il capo M5S resta in ostinato silenzio. E Salvini, "tranquillissimo" sulla tenuta della maggioranza, preme per la "decisione finale" domani.

